Polícia prende 70 em operação antipedofilia na Austrália

Setenta pessoas foram presas na Austrália em uma operação nacional para combater o uso de pornografia infantil na internet. A polícia investigou a comercialização de imagens mostrando abuso sexual de crianças na internet e descobriu comunidades 'secretas' pedófilas online. Entre os detidos, estavam um policial federal, um professor de escola primária, um técnico de esportes para crianças e um assistente social que trabalha com jovens. Esta foi a maior operação já montada pela polícia australiana contra o abuso de crianças na internet e trouxe novas informações sobre o comércio e a divisão dessas imagens online. Nova tecnologia A investigação mostrou como pedófilos colocam as imagens por um curto período de tempo em sites legítimos, e em seguida alertam uns aos outros sobre as fotografias em chatrooms pornográficos, que aparecem de repente e se fecham rapidamente. A operação ainda mostrou como novas tecnologias - aparelhos que podem ser ligados à internet como o Playstation da Sony e uma nova geração de telefones celulares - estão sendo usados para baixar essas imagens. A Operação Centurion foi lançada depois que 99 fotografias explícitas foram colocadas por um hacker em um respeitável site europeu. Em apenas 76 horas, o site foi acessado 12 milhões de vezes por 150 mil computadores de 170 países. Mais de 2.800 endereços de IP foram rastreados até computadores na Austrália e identificados pela polícia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.