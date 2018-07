Polícia prende 8 em operação contra milícia no Rio A Polícia Civil realiza, nesta manhã, uma operação contra integrantes de uma quadrilha de milicianos com atuação na Taquara, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. O objetivo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) é cumprir 16 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão. Cerca de 120 policiais participam da operação. Por volta das 8 horas, oito pessoas já haviam sido presas.