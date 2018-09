Polícia prende 8 suspeitos de tráfico de drogas em SC

Segundo a PF, parte do grupo investigado era responsável pela distribuição de cocaína e crack para caminhoneiros e eventuais usuários que circulam na Rodovia BR-101. Foram apreendidas drogas, armas e munições. De acordo com a PF, a operação, que foi antecipada por conta de denúncias veiculadas no último domingo no programa Fantástico, da Rede Globo, teve início em agosto do ano passado, como desdobramento da Operação Encruzilhada, desencadeada em julho do mesmo ano.

Dados da PRF mostram que entre 2006 e 2010 ocorreram 7.798 acidentes envolvendo veículo de carga causados em razão de o motorista ter dormido ao volante. Nesse período, 317 pessoas morreram e 2.885 ficaram feridas.