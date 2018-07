Polícia prende 9 por fraudes de licitação no PR O ex-prefeito da cidade paranaense de Lapa Paulo Furiati (PMDB) e mais oito pessoas de Palmeira, Araucária e Lapa, acusadas de envolvimento em fraudes de licitação no setor de educação, foram presas nesta sexta-feira (11) por policiais do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Paraná. A Operação Quadro-Negro também ocorre em cidades de Minas, Santa Catarina e Distrito Federal.