A carreta, que viajava com escolta, foi parada em uma blitz entre as cidades de São Roque e Araçariguama, no interior de São Paulo. O motorista e os dois seguranças (um deles paraguaio), que viajavam em um carro separado escoltando a carga, foram presos em flagrante. Segundo a PMR, a blitz era de rotina e durante averiguação da carga foi descoberto o fundo falso na carreta.