Polícia prende acusada de estelionato em duplex no Morumbi

A polícia prendeu na tarde da quarta-feira, 29, Rose Pacheco Cabral Baccarin, de 47 anos, em seu apartamento duplex, no Morumbi, zona sul da capital paulista. Ela é acusada de estelionato. Policiais da 3ª Delegacia Seccional Oeste chegaram à residência por volta das 15h30 com um mandado de busca e apreensão e foram recebidos por ela. No local foram apreendidos diversos documentos, em nome de Rosemary Ferreira Xavier, nome usado por Rose há mais de um ano, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). De acordo com a polícia, ela usava nomes falsos para conseguir empréstimos em bancos, financiar a compra de veículos e fazer compras. Foram encontrados também cartões de crédito, cheques e um veículo de passeio.