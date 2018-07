Polícia prende acusada de matar filhas gêmeas

Maria ficou presa até 2007, quando foi beneficiada com uma ordem judicial para esperar o julgamento em liberdade, fugiu e não foi mais localizada. Os policiais tiveram ajuda do atual companheiro para encontrar Maria. Em Brasília, ela trabalhava como empregada doméstica no bairro Varjão, em uma área nobre da capital federal.

O mandado de prisão foi expedido pelo 3º Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Na época, Maria deu mamadeira com chumbinho para as filhas. Ela alegou que queria se vingar do marido, que a abandonou durante a gestação. Ela foi condenada a 28 anos de prisão. De acordo com os policiais, ela teria colocado a culpa na babá das meninas.