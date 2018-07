Polícia prende acusada de matar grávida no Rio Flávia da Silva Ramos, de 33 anos, foi presa nessa terça-feira, 8, acusada de homicídio duplamente qualificado pela morte da auxiliar administrativa Suellen de Souza Teles, de 26 anos, que estava grávida de seis meses do primeiro filho. O crime aconteceu na manhã de segunda-feira, 7, no bairro Trindade, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.