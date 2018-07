Polícia prende acusada de sequestrar bebê de 15 dias A Polícia Civil de Sete Lagoas, em Minas Gerais, prendeu em flagrante no final da tarde Auereliane Maria de Jesus Silva, de 25 anos, acusada de seqüestrar um bebê de 15 dias, ontem, em Sete Lagoas. A mulher foi presa por volta das 18 horas, na rodoviária da cidade, carregando o bebê, de acordo com a polícia militar. No momento, ela está detida prestando depoimento ao delegado da cidade.