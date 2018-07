Polícia prende acusado da morte de desembargador no Rio A polícia prendeu na noite de terça-feira um dos acusados de participar da tentativa de assalto que terminou com a morte do desembargador Gilberto Fernandes, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, em 25 de outubro. Jeferson Siqueira Barcelos, de 19 anos, foi localizado no bairro de Maria Paula e está detido no 77º DP (Icaraí).