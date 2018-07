Polícia prende acusado de abusar de enteadas no Rio

Policiais da 33ª Delegacia de Polícia (DP) prenderam hoje em Realengo, zona oeste do Rio, Alexandre Gomes Silva, de 38 anos, acusado de abusar sexualmente de suas duas enteadas. As informações sobre a idade das meninas ainda eram desencontradas, variando entre 8 e 16 anos. Ele também é suspeito de ter violentado uma vizinha delas, de 12 anos, que estaria grávida dele. Silva já tinha sido denunciado pelo Ministério Público por estupro presumido e maus tratos. Havia um mandado de prisão expedido contra ele pela 1ª Vara Criminal de Bangu desde agosto, após ser acusado de estuprar as enteadas. Ele estava foragido e foi preso por causa de uma denúncia anônima. O primeiro registro contra Silva foi apresentado na 34ª DP (Bangu), também na zona oeste, há alguns meses, quando sua ex-mulher descobriu que as filhas haviam sido violentadas. A segunda denúncia foi feita pelo pai da menina de 12 anos, dessa vez na 33ª DP, que acusou o suspeito de tirar sua filha de casa. Ele estava morando com a menor, grávida de quatro meses, até ela voltar para a casa dos pais, esta semana, acusando Silva de espancá-la. O pedófilo foi hoje até a casa dos pais da menina para procurá-la e afirmou que não sairia de lá sem ela. Segundo o delegado Marcelo França, da 33ª DP, o suspeito insistia em falar com o pai da garota, e ameaçava a família da menina, com o intuito de tê-la de volta. Vizinhos da família da menina viram Silva na casa e um deles chamou a polícia. Silva prestou depoimento e deve ser encaminhado para a Polícia Interestadual (Polinter).