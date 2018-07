Polícia prende acusado de assassinar diretor de CDP A polícia prendeu, no final da manhã de hoje, Luciano Pereira, um dos homens acusados de matar o diretor do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Mauá, localizado no interior de São Paulo, no dia 26 de janeiro de 2007. Segundo a polícia, ele foi preso no bairro de Camburi, em São Sebastião, litoral norte do Estado. O diretor do CDP, Wellington Rodrigues Segura, foi vítima de um atentado e recebeu 22 tiros, morrendo na hora.