Polícia prende acusado de cometer vários estupros no RJ Foi preso no último sábado, em Búzios, no Rio de Janeiro, Fábio Cardoso da Silva, de 28 anos, acusado de estupro e roubo qualificado ocorridos no último dia 08. Segundo a Polícia Civil, ele foi reconhecido por uma das vítimas. Os agentes investigavam há cerca de 20 dias o criminoso, suspeito de estuprar duas mulheres na praia da Foca. Ele teve a prisão temporária decretada pelo plantão judiciário, a pedido do delegado titular Mário Lamblet.