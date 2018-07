Polícia prende acusado de estuprar adolescente em São Paulo

Segundo a Polícia Militar, a jovem, de 15 anos, estava indo para a escola pela Rua Major Ângelo Zanque quando foi abordada pelo suspeito, que a ameaçou com uma suposta arma.

A adolescente foi levada para uma casa abandonada no bairro, onde ficou por cerca de 20 minutos com o estuprador. A família da jovem acionou a polícia e fez o registro de ocorrência.

Com as características do suspeito, os policiais encontraram o homem, que é magro e pardo, com aproximadamente 1,70 metro, e com uma marca de mordida pelo corpo, durante patrulhamento na Rua Guaiúna, rua paralela ao crime.

Ele foi levado para a delegacia para averiguação e reconhecido pelo vítima. A polícia acredita que o suspeito, que é morador do bairro, tenha feito outras vítimas na região. Segundo a PM, ele é acusado também por furto.