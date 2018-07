Polícia prende acusado de integrar quadrilha de Menor P O traficante Egnaldo Araújo Gomes, de 43 anos, foi preso nesta segunda-feira, 07, por policiais da 10ª Delegacia de Polícia (Botafogo, zona sul). Ele é apontado como integrante da quadrilha do traficante Marcelo Santos das Dores, conhecido como Menor P, preso em 26 de março pela Polícia Federal. Eles atuavam no Complexo da Maré, zona norte do Rio.