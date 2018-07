Polícia prende acusado de matar 2 crianças em Salto-SP

Gimenes tinha fugido em junho da Penitenciária de Campinas e ficou abrigado, durante alguns dias na casa da irmã, mãe das crianças. Ele voltou à casa apenas no dia do crime, quando as crianças estavam sozinhas, pois os pais trabalham fora. O tio matou primeiro a menina e depois o garoto. O acusado negou ter abusado sexualmente da sobrinha, mas a polícia não acredita em sua versão.

A garota foi encontrada sem roupa e amarrada à cama, sob os escombros da casa. Os exames indicaram que ela foi morta antes do irmão - que teria chegado depois à cena do crime. Gimenes foi levado ao presídio de Campinas, onde cumpre pena por tráfico. Ele vai responder pelo duplo homicídio com agravantes, entre eles o fato de ser parente das vítimas.