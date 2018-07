Polícia prende acusado de matar cinegrafista na Bahia

Em nota oficial divulgada ao amanhecer, a Polícia Civil informa que o acusado pela morte do cinegrafista Santiago Andrade será levado diretamente para a Cidade da Polícia (Jacaré, zona norte), onde o delegado da 17ª Delegacia de Polícia (DP), Maurício Luciano de Almeida, responsável pela prisão na Bahia, dará entrevista coletiva.

Souza foi localizado às 2h no quarto do hotel, próximo à rodoviária de Feira de Santana. Também presente no momento da captura, o advogado Jonas Tadeu afirmou, em entrevista à TV Globo, que o cliente e o outro acusado, Fábio Cardoso Barbosa (preso no fim de semana), são "jovens que são aliciados, jovens que são manipulados", mas não disse por quem.

Sobre Souza, que teria disparado o rojão que atingiu o cinegrafista da TV Band na quinta-feira passada (morreu quatro dias depois), o advogado disse tratar-se de "jovem miserável financeiramente, de baixo discernimento".

O chefe de Polícia Civil, Fernando Veloso, contou que a viagem do acusado ao Nordeste vinha sendo monitorada pelos investigadores. O destino dele seria a cidade de Ipu, no Ceará, onde mora um de seus avôs. Teria decidido saltar em Feira de Santana depois que conversou por telefone com o advogado e com a namorada.

"Foi uma operação complexa", disse Veloso, que enviou o delegado e três agentes para a Bahia a fim de localizar e apreender o suspeito. A entrevista foi dada à Globo.

A namorada de Souza acompanhava o advogado no momento da prisão. Ela não teve o nome revelado.

