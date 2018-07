Polícia prende acusado de matar PM em São Paulo Os policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) prenderam ontem, durante patrulhamento na região do Jardim Brasil, na zona norte da capital, Marcos de Jesus, suspeito de matar o soldado Alex Messias da Silva. De acordo com a polícia, o PM Silva foi encontrado morto no último dia 23 de dezembro na região de Vila Sabrina, também na zona norte, após ficar desaparecido por três dias. O corpo do soldado estava jogado no banco traseiro de seu carro, morto com pelo menos três tiros nas costas e nuca. Nos braços, tinha marcas de ferro quente e fraturas.