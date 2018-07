Polícia prende acusado de matar sem-teto em Salvador Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Bahia prenderam na manhã desta segunda-feira um dos quatro homens acusados de atear fogo no sem-teto Daniel Pinto dos Santos, de 26 anos, na madrugada de sábado, no Centro de Salvador. Ele morreu horas depois, no Hospital Geral do Estado (HGE).