Polícia prende acusado de participar de chacina no Rio

Valverde foi encontrado em casa, no interior da Favela da Chatuba. Ele estava dormindo e tentou fugir pela janela do quarto após a chegada da polícia. Segundo os PMs, no local foram encontrados celulares, fardas camufladas semelhantes às do Exercito, um caderno com anotações do tráfico e extratos bancários, que somavam cerca de R$ 20 mil. O dinheiro teria sido depositado em contas bancárias de várias mulheres, sendo que uma delas pode ser a companheira de Remilton Moura da Silva Junior, o Juninho Cagão, apontado como chefe das bocas de fumo da Favela da Chatuba.

Além de Valverde, outras quatro pessoas suspeitas de participar da chacina estão presas: Daniel Dias Cerqueira dos Santos, Luiz Alberto Ferreira de Oliveira, conhecido como Beto Gordo, e dois menores. Permanecem foragidos os traficantes Juninho Cagão; Marcus Vinícius Madureira da Silva, o Ratinho; Jonas Santos Pereira, o Velho; e Fernando Domingues Pereira Simão, o Sheik. Todos estão com a prisão temporária por 30 dias decretada pela Justiça.