Polícia prende acusado pelo incêndio no AfroReggae

A Polícia Civil anunciou na noite desta terça-feira que prendeu em flagrante Wagner Moraes da Silva, de 20 anos, acusado pelo incêndio criminoso ocorrido no prédio do AfroReggae, no Complexo de Favelas do Alemão, na zona norte do Rio, na madrugada desta terça.

Wagner teve cerca de 30% do corpo queimado no incêndio e está internado sob custódia no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona norte do Rio. Segundo o hospital, seu estado é grave.

O delegado Reginaldo Guilherme da Silva, da 22ª DP (Penha), planeja tomar o depoimento de Wagner assim que ele receber alta. Testemunhas já foram ouvidas e a perícia está sendo aguardada.