Polícia prende acusados de explodir caixas eletrônicos Duas pessoas foram presas neste domingo após explodirem um caixa eletrônico na região de Bauru, no interior de São Paulo, segundo informações da Polícia Militar. Os policiais militares do 4º Batalhão do Interior foram acionados por volta das 6h, para atender a uma ocorrência de explosão de caixa eletrônico do Banco do Brasil, na Rua Benedito Gebara, no centro de Duartina.