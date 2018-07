Polícia prende acusados de matar executivo no Rio Milton Mathias de Andrade, de 22 anos, e Laudiano Freitas Silva, de 19 anos, foram presos ontem por policiais da Divisão de Homicídios (DH) do Rio de Janeiro. Eles são apontados como autores do assassinato do executivo da Unimed Marcelo Fortes Marins, de 29 anos, no último dia 13 de janeiro. Segundo os agentes da divisão especializada, a vítima foi morta a marteladas em seu apartamento, onde os criminosos roubaram um notebook, já recuperado pelos policiais.