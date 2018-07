Polícia prende acusados de queimar dentista em São José A polícia prendeu preventivamente dois homens por suspeita de participação na morte do dentista Alexandre Peçanha Gaddy, de 41 anos, queimado em seu consultório em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, no dia 27 de maio. Gaddy morreu no hospital no dia 3 de junho. Outros três adolescentes foram identificados, segundo o delegado seccional de São José dos Campos, Leon Nascimento Ribeiro.