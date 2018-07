Polícia prende acusados de roubo de carga em Cumbica

Policiais detiveram um empresário do ramo de eletroeletrônicos e um dos vigilantes que estava em serviço no dia do assalto. Segundo o delegado Alberto Pereira Matheus Júnior, titular da 2ª Delegacia de Investigações sobre Roubos de Cargas (Divecar) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), a quadrilha contou com o assessoramento do empresário Alexandre José de Lima, de 32 anos, que indicou os principais produtos a serem levados.

Com o empresário, os policiais apreenderam dois carros, um Porsche Cayenne e um Hyundai Tucson. Na casa do segurança foi encontrado um revólver calibre 38 e munição.

"O empresário estava junto com a quadrilha durante a invasão. Ele escolhia qual carga era interessante", informou o delegado Matheus Júnior. As apurações também revelaram a colaboração de um segurança de 25 anos.

Imagens do circuito de segurança do depósito flagraram o vigilante cumprimentando um dos assaltantes. Ao perceber a gafe, ele levanta as mãos como se estivesse sendo ameaçado.

Os policiais identificaram um terceiro envolvido, apontado como o líder do crime. As investigações indicam que, pelo menos, 10 pessoas participaram do roubo. Devido às investigações, o caso só foi revelado na manhã desta segunda-feira, 16.