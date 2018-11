Polícia prende acusados pela morte de secretário gaúcho

No início da noite dessa quinta-feira, Jorge Renato Hordoff de Mello, 42 anos, dono da empresa Reação, se apresentou à polícia. Durante a tarde, a Brigada Militar prendeu Marcelo Dias Souza, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e Marcelo Machado Pio, na zona Sul da capital. Os outros dois são Eliseu Pompeu Gomes e Fernando Júnior Treidkrol, presos no início de março.

De acordo com as investigações do MP, Hordoff de Mello e Pio teriam contratado os matadores para assassinar Eliseu depois de descoberto um esquema de propina na Secretaria da Saúde. Eliseu Pompeu Gomes, Fernando Júnior Treidkrol e Marcelo Dias Souza abordaram o secretário na noite de 26 de fevereiro, que reagiu e feriu os dois.

Em uma entrevista na tarde de hoje, o chefe de polícia do RS, delegado João Paulo Martins, afirmou que a denúncia apresentada pelo MP não descarta o inquérito policial que apontou como causa da morte do secretário da Saúde a tentativa de latrocínio. "A polícia apontou uma versão de maneira técnica e imparcial. O MP e a Justiça têm conhecimento de tudo o que a polícia faz."

O delegado informou ainda que pode ser aberta uma sindicância para identificar o tipo de relação entre Jorge Renato Hardoff Mello e o chefe de Investigação da Delegacia de Homicídios, Pedro Diniz. De acordo com a denúncia do MP, Mello, policial militar da reserva, tinha amplos contatos com policiais civis, além de ser ex-marido da atual mulher de Diniz, "com atuação efetiva na investigação e na conclusão prematura do presente inquérito", conforme o documento.

Na tarde desta quinta-feira, o MP ofereceu uma denúncia à Justiça sustentando que Eliseu foi vítima de um crime de queima de arquivo, e não de uma tentativa de latrocínio, como concluiu a Polícia Civil.