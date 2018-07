Polícia prende assaltantes de equipe de TV no PR A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde desta terça-feira (15), em Curitiba, os três homens que assaltaram pela manhã a panificadora Tutti, no bairro Barreirinha, na capital paranaense, e fizeram como refém uma equipe de reportagem da RPC TV, afiliada da TV Globo no Paraná, juntamente com os outros funcionários do local.