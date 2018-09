Polícia prende assassino confesso de jornalista no RN

O jornalista foi morto com seis tiros na segunda-feira, na calçada de casa, no bairro Paraíba, em Caicó. Ao delegado Ronaldo Gomes, o suspeito ainda tentou negar o crime, mas no decorrer do depoimento, confessou.

Santos afirmou que matou o jornalista porque a vítima teria dado "grande visibilidade" a um assalto praticado por ele há três anos. No depoimento, ele contou que desde 2007, quando foi preso pelo roubo, "jurou" Gomes de morte. Santos creditou às matérias do jornalista o fato de não ter conseguido reduzir a pena de reclusão. Pelo crime de roubo, ele ficou preso por um ano e meio.

A prisão do suspeito, no entanto, não encerra as investigações. O delegado acredita que Santos atuou como "executor" e o que ele busca saber, agora, é quem seria o mandante do assassinato. Os policias da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) buscam o revólver 38 usado no crime.

Gomes era conhecido em todo Rio Grande do Norte pelo trabalho que realizava na área policial. Ele apresentava o programa "Comando Geral", na Rádio Caicó, e ainda tinha um blog, no qual os principais destaques eram assuntos policiais.