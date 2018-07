Polícia prende assassinos de tenente da PM após 10 anos São Paulo, 11 - Dois acusados de executarem há quase dez anos o tenente da Polícia Militar Márcio de Oliveira Cardoso, foram presos na madrugada desta terça-feira, 11, por policiais da 58ª DP de Posse, no Rio. Alex de Souza Costa e Antônio Chaves, ambos com 28 anos, foram localizados em suas residências naquele bairro, após uma denúncia anônima, segundo a polícia. Durante depoimento, os detidos, acreditando que o crime estava prescrito, contaram aos agentes como ocorreu o assalto ao ônibus, informando também que um adolescente, que participou do roubo, havia sido morto durante confronto com policiais. O crime aconteceu, segundo a polícia, no interior de um ônibus da linha 261 (Marechal Hermes-Praça XV), na altura de Pilares, no dia 3 de agosto de 1999. Alex e Antônio, em companhia de um menor, anunciaram o roubo.Ao revistarem os passageiros, acharam a identificação policial de Márcio. Alex matou o oficial com um tiro na cabeça e levou a arma do PM que estava na sua cintura. Em seguida, os três fugiram.