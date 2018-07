De acordo com os agentes, Jorge atuava prestando serviços de radiologia para traficantes dentro das comunidades, evitando que eles precisassem sair para buscar auxílio médico. Durante as investigações, foi constado que o técnico atendeu o traficante Lúcio Mauro Carneiro dos Passos, o Biscoito, antes de ele ser preso em agosto do ano passado por policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), no Jacarezinho.