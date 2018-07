Polícia prende bandidos após longa perseguição em SP Três bandidos foram presos, um deles baleado, por volta das 23h30 de ontem. O trio, que estava em Fiat Pálio cinza, havia roubado o veículo de um casal em Vargem Grande Paulista (Grande SP). Armados com dois revólveres, calibres 32 e 38, dois dos criminosos renderam as vítimas e fugiram, em seguida, com o carro, deixando o casal no local. Policiais da Força Tática do 23º Batalhão, que faziam patrulhamento, cruzaram com o veículo suspeito e começaram a perseguição ao trio. A caçada, que teve início na Ponte do Jaguaré, pela marginal Pinheiros, zona oeste de São Paulo, terminou na esquina da pista local da marginal Tietê, sentido Lapa-Penha, com a Rua Anhaia, entre as pontes da Casa Verde e Bandeiras, no Bom Retiro, região centro-norte da cidade. Na marginal Tietê, um dos criminosos foi baleado na perna direita. O carro foi parado e os bandidos acabaram se entregando. Três disparos perfuraram o Pálio; outros dois atingiram a viatura. Nenhum policial se feriu. O ladrão baleado foi encaminhado ao Hospital das Clínicas. Segundo as primeiras informações, nenhum dos criminosos seria menor de 18 anos. O caso será registrado no 02º Distrito Policial, do Bom Retiro.