Polícia prende Bolacha, chefe do tráfico do Vidigal

O traficante Rogério Monteiro da Silva, conhecido como Bolacha, de 29 anos, foi preso por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Vidigal, na zona sul do Rio, na madrugada deste sábado, 26. Ele é apontado como o chefe do tráfico da região. Por volta das 4h, Bolacha estava em um pagode na localidade conhecida como Arvrão, muito frequentada por turistas

O traficante estava acompanhado por outros dois comparsas - Felipe Melo de Assis Braga, o Belo, de 21 anos, e Caio Josi Ferreira de Lima, o Drogado, de 23 - que também foram presos. Com o trio foram apreendidos 483 trouxinhas de maconha e R$ 650. O caso foi registrado na 14ª Delegacia Policial (Leblon).