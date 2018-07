Polícia prende chefes do tráfico em morro de Santos-SP A Polícia Civil prendeu a quadrilha responsável pelo tráfico de drogas no Morro da Penha, em Santos, no litoral de São Paulo. Foram detidas 15 pessoas, sendo três menores de idade. O líder do grupo, Renival Santos Lima, conhecido como Catinga, de 35 anos, era investigado desde 2007. No local, foram apreendidos mais de 12 quilos de entorpecentes. Houve troca de tiros e um dos bandidos ficou ferido no braço.