Polícia prende cinco supostos pistoleiros no Pará Cinco homens foram presos anteontem, na zona rural do município de São Félix do Xingú, no Pará, sob suspeita de integrar uma quadrilha de pistoleiros que agia no sul do Estado. A operação foi deflagrada após denúncias feitas por trabalhadores rurais acampados na área. Segundo eles, na sede da fazenda Divino Pai Eterno, onde ocorreram as prisões, havia pistoleiros fortemente armados ameaçando acampados, destruindo barracos e provocando incêndios.