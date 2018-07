Polícia prende coveiro do PCC em cemitério clandestino Um cemitério clandestino com os corpos de vítimas do "tribunal do crime" foi descoberto e um "coveiro" que trabalhava para o Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (26) na zona sul de São Paulo. Os corpos de três rapazes foram localizados por agentes da 4ª Delegacia do Patrimônio, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).