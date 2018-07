Polícia prende dez em operação contra roubo de carros

"A quadrilha era dividida entre os integrantes que roubavam os veículos, os que repassavam para os desmanches e os que vendiam as peças roubadas", disse o delegado Rubens Eduardo Barazal Teixeira, titular do 97º DP, responsável pelas investigações.

Após quatro meses de investigações, os policiais conseguiram recuperar dois veículos que estavam prontos para serem desmontados pela quadrilha em um local que funcionava como desmanche, na Avenida do Cursino. A equipe localizou, ainda, uma oficina na Rua dos Marapés, onde as peças dos veículos roubados eram vendidas. A Polícia Civil prossegue com as investigações.

Em junho deste ano, o governador Geraldo Alckmin enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei para acabar com o comércio ilegal de autopeças e contribuir para a queda nos roubos e furtos de veículos. Se aprovada, a lei obrigará os desmanches a se credenciarem junto à Secretaria da Fazenda e ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para comercializarem legalmente peças de veículos.