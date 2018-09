Polícia prende dois durante operação em morro do Rio Duas pessoas foram presas hoje durante operação da Polícia Civil no Morro do Chapadão, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Cerca de 150 policiais civis de delegacias distritais e de especializadas realizaram a ação a fim de prender traficantes de drogas que agem no local e cumpriram 22 mandados de prisão.