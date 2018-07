Polícia prende dois em desmanche no ABC paulista Um desmanche de carros foi fechado hoje no Jardim Silvina, em São Bernardo do Campo (SP). Dois homens foram presos em flagrante no local. Uma denúncia levou os agentes até um galpão na Rua Neusa Coelho. Eles foram checar se no endereço indicado funcionava um desmanche. Os policiais civis fizeram campana no local e abordaram dois homens no momento em que eles deixavam o imóvel. Dentro do galpão foram encontrados nove carros, todos parcialmente desmontados. Os homens foram presos.