Polícia prende dois por racismo e agressão contra morador de rua em SP

Dois homens foram detidos na noite do sábado, 24, por suspeita de racismo no Anhangabaú, centro de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a dupla xingou um morador de rua negro, de 22 anos. Os suspeitos também agrediram o jovem com um pedaço de pau e uma tornozeleira com espetos de ferro.

Ainda segundo a polícia, a vítima disse que enquanto apanhava, os agressores diziam que estavam batendo só porque ele é negro. O rapaz ficou com vários ferimentos na perna esquerda, mas não corre risco de morrer.

Um casal que viu a agressão chamou os guardas civis municipais que estavam na região. Os agentes perseguiram e prenderam os suspeitos. A dupla foi reconhecida pela vítima e pelo casal de testemunhas.