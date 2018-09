Polícia prende dupla após arrastão em prédio de SP

"Eram pelo menos quatro bandidos. Dois deles fugiram antes da nossa chegada. Inclusive um deles chegou a utilizar uma touca ninja para não ser reconhecido. Vários roubos do tipo já ocorreram na região", afirmou um sargento da PM. Segundo o polícia, após dominarem o porteiro, os criminosos obrigaram o funcionário a levá-los até o apartamento de uma família coreana que, por sua vez, foi forçada a auxiliar na invasão do imóvel de outra família de coreanos.

O apartamento do zelador também foi invadido. No local, as vítimas era mantidas reféns, enquanto a quadrilha vasculhava os imóveis. A dupla detida já tem passagens na polícia por roubo. Com a prisão e o cruzamento de dados sobre outros roubos na região, a polícia espera chegar aos demais membros da quadrilha.