Polícia prende em SP suspeito de matar mulher

Janinha foi espancada e estrangulada em sua casa. Ela e Fernandes teriam marcado um encontro por um site de relacionamentos. Segundo a Polícia Civil, Fernandes teria cometido o assassinato para roubar o notebook e mais objetos de valor da casa da vítima.

A equipe da Delegacia Regional de Monte Claros conseguiu rastrear o suspeito e entrou em contato com o Grupo de Combate a Facções Criminosas do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), que auxiliou nas investigações e foi responsável pela prisão de hoje. De acordo com a polícia de Montes Claros, Fernandes estaria envolvido em outros dois roubos.