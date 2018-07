Polícia prende envolvido em morte de líder da Rocinha Agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) prenderam, ontem, Thiago Martins Cafieiro, o "FM", de 30 anos, apontado pela polícia como um dos que participaram da morte do presidente de uma associação de moradores da Rocinha, Vanderlan Barros de Oliveira, o "Feijão", no dia 26 de março deste ano, na Via Ápia, dentro da comunidade.