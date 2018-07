Polícia prende envolvido na execução de homem no RJ

Miranda foi encontrado na casa da mãe, em Belforf Roxo, neste domingo, 09. Contra ele foi cumprido o mandando de prisão temporária de 30 dias por participação no homicídio.

O delegado titular da 54ª DP, Luiz Henrique Ferreira Guimarães, afirmou que os quatro envolvidos na execução de Falcão já foram identificados. Ramos também teve a prisão temporária decretada pela Justiça. O Disque-Denúncia oferece recompensa de R$ 2 mil para quem fornecer informações sobre o criminoso.

Crime

O vídeo de 18 segundos publicado no Youtube mostra um homem negro de bermuda branca, chinelo e sem camisa sentado no chão com a cabeça ensanguentada. Um outro homem, pardo, de bermuda estampada, camisa preta e tênis segura a cabeça do suspeito para que ele não fuja. Poucos segundos depois, um homem negro, de bermuda preta e chinelo desce da garupa de uma moto com uma pistola na mão, aponta para a cabeça do homem de bermuda branca e dispara três vezes à queima roupa. O homem no chão estende as mãos para tentar se defender, em vão.

