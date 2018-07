Polícia prende envolvido na morte de empresária no Rio O quarto envolvido no latrocínio que terminou com a morte da empresária Maria Cristina Bittencourt Mascarenhas, a Tintim, foi preso por agentes do 3º Batalhão de Polícia Militar (Méier) na noite desse sábado, 24. Klaus Kischkel Júnior, de 25 anos, conhecido como Júnior Playboy, foi preso quando saía de um supermercado na Rua João Ribeiro, no bairro de Pilares, na zona norte.