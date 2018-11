Polícia prende ex-braço direito do traficante 'Gangan' O traficante Alexander da Costa Gomes, 35 anos, conhecido como "Neném", foi preso na manhã de hoje por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). Os agentes monitoravam o criminoso que foi capturado em sua residência na Rua São Carlos, no Estácio, zona norte do Rio de Janeiro.