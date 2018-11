Polícia prende ex-fotógrafo com 67 obras sacras em SP A Delegacia Seccional de Bebedouro, no interior de São Paulo, está investigando a origem de possíveis 67 obras sacras (oratórios, castiçais, crucifixos, estátuas, candelabros e quadros), apreendidas nesta manhã com o ex-fotógrafo da Polícia Científica do Estado, Daniel Toledo da Silva, de 54 anos. A Polícia investiga se pertenciam a igrejas paulistas e mineiras. Silva foi preso porque tinha contra ele um mandado de prisão expedido desde 17 de janeiro de 2006 em Oliveira (MG), por condenação de sete anos de prisão por furto qualificado e formação de quadrilha.