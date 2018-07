Polícia prende ex-prefeito de Triunfo, no RS A polícia federal prendeu na manhã desta quarta-feira, 11, um ex-prefeito e dois secretários municipais da cidade de Triunfo, no interior do Rio Grande do Sul. Eles são acusados de compra de votos, nepotismo e recolhimento de parte do salário recebido pelos assessores para garantir a alternância do poder na cidade.