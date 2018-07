Polícia prende falso empresário de jogadores no Rio O falso empresário de jogadores Milton César Félix Paulino, que estava foragido da Justiça, foi preso na quarta-feira por policiais da 54ª Delegacia de Polícia, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A informação foi divulgada ontem à noite pela polícia civil. Só no Estado do Rio, Paulino é investigado por ter aplicado 12 vezes o crime conhecido como "Golpe da Bola".