Polícia prende filho de acusado de crime em Guarujá-SP Diego Souza Passos, de 23 anos, filho do dono do restaurante acusado de matar, com três golpes de faca, o estudante Mário dos Santos Sampaio, de Campinas, na véspera de Ano-Novo, foi preso na tarde desta terça-feira (15) em Guarujá (SP). O rapaz, que é gerente da churrascaria onde ocorreu o crime, teve sua prisão temporária decretada pelo mesmo motivo do seu pai, José Adão Pereira Passos, de 55 anos, que já está encarcerado desde o último dia 9. De acordo com a polícia, Diego ocultou as imagens das câmeras que poderiam esclarecer a ocorrência. Uma testemunha afirmou que as câmeras foram retiradas.