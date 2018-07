Polícia prende fornecedores de motos para tráfico no Rio Policiais da 21ª Delegacia de Polícia (Bonsucesso, na zona norte) prenderam na noite desta terça-feira, 8, dois homens acusados de entregar motos de grande cilindradas para traficantes do Parque União, no Complexo da Maré, zona norte do Rio. A favela é controlada pela facção Comando Vermelho e desde sábado, 05, é ocupada pelo Exército.